Bill Gates avoue la vérité : «Oui, je dis que je me remarierais avec Melinda…»

Le propriétaire de Microsoft s’est exprimé pour la première fois devant le public sur les erreurs qui ont conduit à leur divorce avec Melinda Gates.

Bill a ouvert son cœur, comme peu de fois, pour exprimer à quel point il était désolé d’avoir causé de la douleur à son ex-femme et à quel point sa vie a changé depuis qu’ils ne forment plus un couple, laissant entendre que s’il pouvait remonter dans le temps, il se marierait la même femme à nouveau, la femme encore et encore, parce qu’il croit qu’elle est l’amour de sa vie.

Quand Bill et Melinda Gates ont-ils rompu ?

C’est en mai de l’année dernière que Bill Gates et Melinda ont annoncé qu’ils se séparaient après 27 ans de mariage, trois enfants, une entreprise et une fondation.

A l’époque, les raisons de leur séparation n’étaient pas évoquées, mais des rumeurs circulaient selon lesquelles le créateur de Microsoft aurait infidèle son ex-femme, une humiliation qu’il ne supportait plus et avait finalement demandé son divorce.

Et c’est Bill Gates lui -même qui s’est récemment exprimé sur les raisons qui les ont poussés à divorcer, précisant que c’est lui qui a commis certaines erreurs qui ont causé beaucoup de peine à la mère de ses enfants.

«Définitivement, le divorce est une chose triste», a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec l’émission télévisée «Today». «Certes, j’ai fait des erreurs et j’assume mes responsabilités. Je ne pense pas qu’entrer dans les détails à ce stade soit constructif, mais oui, j’ai causé de la douleur et je me sens mal à ce sujet.»

Melinda, pour sa part, a déclaré à CBS qu’elle était dans un chagrin et un vide profonds depuis qu’elle avait rompu avec Bill, cependant, peu à peu, elle s’est rétablie et a retrouvé l’enthousiasme pour son nouveau style de vie.

«Je suis en deuil de la perte de quelque chose que je pensais avoir toute ma vie», a déclaré la femme d’affaires, ajoutant : «beaucoup de larmes pendant de nombreux jours».

Bill Gates aimerait se remarier avec Melinda

Lorsqu’on a demandé à Bill comment il gérait le divorce , il a mentionné qu’il avait également eu du mal à s’adapter à l’absence de Melinda : «Nous avons eu beaucoup de choses incroyables dans notre mariage. Les enfants, la fondation, le plaisir que nous avons eu. Et c’est un ajustement très difficile», a-t-il déclaré.

«Je sais que les divorces sont différents, mais c’est juste un changement complet. Nous étions partenaires, nous avons grandi ensemble et maintenant c’est différent. Nous ne sommes pas mariés», a-t-il déclaré. «Mais je me sens chanceux de travailler avec elle», a-t-il expliqué.

Aussi, ce dimanche, le Sunday Times a publié une interview de Bill dans laquelle il a clairement expliqué l’amour qu’il porte à son ex et la chance qu’il a eue de l’épouser, car s’il le pouvait, il le referait car il est convaincu que c’est l’amour de leur vie.

«Oui, je dis que j’épouserais à nouveau Melinda. En ce qui concerne mon avenir, je n’ai aucun projet, mais je recommande vraiment à tout le monde de faire l’expérience du mariage.»