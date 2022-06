Bien qu’il ait peu joué cette saison, l’équipe inattendue qui offrirait 120 millions à Neymar

«J’ai un contrat de trois ans de plus et mon souhait est de rester au PSG, personne ne m’a dit que je devais partir», expliquait Neymar dans une interview au média anglais Oh My Goal, il y a quelques semaines. Toute une déclaration de principes.

Au-delà de ce qu’a affirmé l’international brésilien, le point de vue des cadres dirigeants du Paris Saint Germain, dont Kylian Mbappé, est complètement différent et il y aurait une opération d’attrition pour que Neymar quitte le projet sportif.

Le 10 de la franchise parisienne n’a pas connu la meilleure saison et s’il y a quelque chose que Mbappé a demandé dans son renouvellement de contrat, c’est le maximum de discipline possible dans le vestiaire pour atteindre les objectifs, chose que peut-être Neymar n’est pas un adepte de.

Le Brésilien a fait la une des journaux plus de fois pour ce qu’il a fait hors du terrain que sur celui-ci, ce qui a conduit le Qatar à le déclarer transférable. Même en sachant cela, Chelsea souhaite le signer à la demande expresse de son entraîneur Thomas Tuchel.

L’entraîneur allemand a eu l’attaquant au Paris Saint Germain et a toujours admiré son football : «Ney est toujours la clé, en attaque comme en défense. Je dois dire que je lui fais toujours confiance quand les grands matchs arrivent. Il travaille dur, il est toujours là. Il est très intelligent, il contrôle les passes.»

Les médias anglais assurent que les nouveaux propriétaires de Chelsea seraient prêts à payer les 100 millions d’euros exigés par le Paris Saint Germain et pourraient également s’attaquer à la moitié du contrat du Brésilien, qui touche actuellement un salaire proche de 40 millions d’euros. L’avenir du Brésilien au PSG est en jeu et son départ de France semble s’amplifier au fil des semaines