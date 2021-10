Beyoncé ultra sexy : elle s’affiche dans une robe verte en satin avec un haut noir plongeant

Aucune légende nécessaire ! Beyoncé a dévoilé son dernier look sexy via Instagram, qui comprenait un plongeon en V profond et très séduisant.

Beyonce est revenue sur Instagram dans une superbe robe. La femme de 40 ans a donné à la caméra un regard fumant alors qu’elle posait dans une robe de soie vert émeraude plongeante avec un haut noir de style licou dans de nouvelles photos partagées sur la plate-forme de médias sociaux le mercredi 13 octobre.

Comme toujours, pas de légende était nécessaire sur les messages alors qu’elle montrait son look élégant et donnait à la caméra un look fumant.

La robe sexy, qui rappelait le même tissu vert de la robe Ralph & Russo de Kylie Jenner de la fête de Noël de KarJenner, comprenait également une fente ultra-haute.

La chanteuse «Single Ladies» a associé le look glamour à un superbe collier en forme de bavoir en diamant et émeraude autour de son cou. Son glamour était également au rendez-vous, avec ses cheveux blonds en une boucle de sirène lâche, avec une lèvre rouge audacieuse.