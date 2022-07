Beyoncé : la chanteuse dévoile la tracklist de son nouvel album «Renaissance» !

Ce samedi 23 juillet, a officiellement commencé «l’ère Haaland» à Manchester City. L’attaquant norvégien a été titulaire lors du match amical contre le Bayern Munich aux États-Unis et a marqué le seul but de la rencontre, celui qui a offert la victoire aux Citizens, alors qu’ils en étaient à 12 matches. Après le match, qui a été reporté un moment après ce but à cause de la pluie, il a donné une petite conférence de presse et a étrangement défini l’entraîneur, Pep Guardiola.

«Guardiola devient fou et j’aime ça, donc ça va être amusant. Bien sûr, en une semaine de travail, je ne peux pas dire grand-chose, mais je m’entraîne bien et je suis prêt à tout.» Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait vu pour dire que Guardiola était devenu fou, Haaland s’est limité à répondre «rien, on n’en parle plus».

Lors du premier match amical de pré-saison, lors de la victoire contre América au Mexique, Haaland n’avait pas joué en raison d’un malaise, mais Guardiola a assuré qu’il jouerait contre le Bayern : «Si rien ne se passe à l’entraînement, s’il ne tombe pas du lit ou S’il ne se casse pas la cheville, alors il jouera.»

«Erling et Julián auront un effet positif sur notre jeu. La saison dernière, nous avions Gabriel Jesús. Nous avons marqué beaucoup de buts sans “vrai” attaquant. Maintenant, nous avons deux attaquants spécifiques et de qualité.» Il a ajouté à propos des deux attaquants qui débutent dans ce parcours 2022-23.

Haaland a célébré la victoire contre le Bayern d’une manière particulière, même s’il s’agissait d’un match amical, car il a un bilan très négatif contre eux depuis son passage au Borussia Dortmund :

«C’était vraiment bien après six semaines sans jouer au football, donc c’était un bon sentiment de le refaire.» De plus, il a avoué qu’il s’entendait bien avec un autre «nouveau», Jack Grealish : «On s’entendait bien. On doit encore s’améliorer tous les deux. J’aime l’ambiance autour de lui, donc ça va être fun.»

Il y a une histoire de blessures pour Haaland qui est très fraîche et qui aurait pu influencer lors du paiement du prix de l’attaquant à Dortmund. Entre octobre 2020 et mars 2022, Haaland a été blessé jusqu’à sept fois et a raté 27 matchs avec l’équipe allemande.

Cela a rendu les capacités du joueur douteuses, mais cela n’est pas allé plus loin. La Premier League est exigeante et l’attaquant devra être au top pour affronter une saison pleine de compétitions, notamment au niveau national.