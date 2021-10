Beyoncé : la chanteuse américaine fait sensation au défilé Balmain à la Fashion Week de Paris !

La rumeur courait que Beyoncé pourrait venir au dernier défilé Balmain. En effet, pour cette nouvelle Fashion Week de Paris, Olivier Rousteing a donc vu les choses en grand.

Mercredi 29 septembre 2021, Olivier Rousteing entamait le 2e jour de son Balmain Festival. L’occasion de célébrer la mode et la musique. Deux passions très chères au directeur artistique de la Maison Balmain.

Beyoncé a donc hypnotisé l’Ile Seguin à Boulogne Billancourt. Ainsi, une pléiade de stars a pu profiter du défilé Balmain rythmé avec sa voix. Rien que ça !

Alors il n’y a pas eu Beyoncé en physique, mais en virtuel. Du moins sa voix, en effet, même si la chanteuse n’était pas présente en personne, elle a quand même tenu à participer à ce défilé anniversaire.

Beyoncé a donc livré un sublime discours qui s’adressait à Olivier Rousteing. Elle a commencé par ces mots : «Tu m’as aidé à amplifier mon message. Tes créations m’ont fait me sentir puissante… Balmain est votre formidable outil de beauté et de changement. Ton regard, tes convictions et ton talent nous ont tous touchés et émus.»

De quoi émouvoir Olivier Rousteing. Puis, la Top Naomi Campbell est donc arrivée sous la chanson Halo de Beyoncé.

Un moment qui restera gravé dans les annales de la Balmain. En effet, la protégée d’Alaïa fait partie des mannequins iconiques. Naomi Campbell a donc ouvert la deuxième partie du défilé, sous la voix de Beyoncé. La grande classe !

D’ailleurs, une autre Top très célèbre a fermé le défilé Balmain. Et ce n’est autre que l’ancienne première dame de France : Carla Bruni. Rien que ça. Beyoncé entretient une grande histoire d’amour avec la Maison Balmain, mais aussi avec Olivier Rousteing.

Après le défilé, Doja Cat a investi la scène pour un mini concert. La chanteuse a donc chanté ses tubes qui cartonnent sur TikTok. Ainsi, les invités ont pu s’ambiancer sur Say So, Kiss Me More ou encore Need To Know.

Et pourquoi réaliser quelques pas de danse des challenges qui en découlent. En bref, les fans de TikTok ont pu s’amuser dans le public. Rien que ça ! Beyoncé n’était pas là pour interpréter ses titres, mais ses chansons ont quand même été diffusés pendant le défilé. Eh oui, car Olivier Rousteing adore la chanteuse.

Si bien qu’il a aussi créé toute une collection de vêtements pour Beyoncé lors de son passage à Coachella. D’ailleurs, elle avait enflammé la scène en 2018, en plein cœur du désert de Palm Springs.

Une collaboration haute en couleur qui s’est vendue en un temps record sur le site officiel de Balmain. Eh oui, tout ce que touche Beyoncé se transforme en or.

D’ailleurs, la même année, Beyoncé a porté plusieurs tenues Balmain lors de son concert au Stade de France. Dont une sublime robe perlée et une autre robe à sequins créée juste pour elle. Rien que ça !

En bref, Beyoncé n’hésite donc pas à faire confiance à Olivier Rousteing pour l’habiller lors de ces grands évènements. Ainsi, le directeur artistique compte une superstar dans son carnet d’adresses. En plus, de Kim Kardashian et pleins d’autres.