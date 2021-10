Beyoncé et Jay-Z se tiennent la main alors qu’ils se dirigent vers un mariage à Venise

Beyonce et Jay-Z ont montré des tenues élégantes à l’extérieur du lieu du mariage à Venise où Alexander Arnault, fils de l’homme le plus riche du monde Bernard Arnault, et la créatrice Geraldine Guyot ont célébré leur deuxième mariage.

Lire aussi : Beyoncé est magnifique dans une robe bleue fendue pour un rendez-vous sexy avec Jay-Z

Beyonce, 40 ans, et Jay-Z, 51 ans, avaient l’air incroyables lors de leur dernière sortie chic ! Le chanteur et rappeur s’est habillé pour impressionner lors du deuxième mariage d’Alexandre Arnault, 29 ans, le fils du président-directeur général de LVMH, Bernard Arnault, 72 ans, et de sa femme créatrice Géraldine Guyot à Venise, en Italie, le 16 octobre. marchant à l’extérieur du lieu et se mêlant à d’autres invités à la mode.

À lire aussi : Ils révèlent la raison pour laquelle Ben Affleck s’est «enfui» de Jennifer Lopez en 2004

À lire aussi : Beyoncé : la chanteuse américaine s’affiche dans un total look noir ultra glamour (photos)

La tenue de Beyoncé comprenait une longue robe turquoise soyeuse avec un décolleté plongeant et des chaussures assorties. Elle portait également un long manteau noir par-dessus et un masque facial noir tout en accessoirisant des colliers et des boucles d’oreilles pendantes.

À lire aussi : Jennifer Gates s’est mariée : la fille de Bill Gates épouse le millionnaire équestre Nayel Nassar

La tenue de Jay comprenait un costume noir et une cravate noire et il a ajouté des lunettes à monture noire pour compléter le look. En plus de Bey et Jay, des célébrités comme Pharrell Williams, 48 ans, ont également été aperçues lors du mariage luxueux.

À lire aussi : Cardi B : la chanteuse américaine révèle pourquoi elle ne parle plus de politique