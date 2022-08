S’adressant aux médias lors d’une récente conférence de presse, Guardiola a clairement indiqué que le joueur de 28 ans n’irait nulle part, au milieu de l’intérêt du FC Barcelone.

«Bernardo Silva restera à Man City, il n’y a pas de négociations», a déclaré l’entraîneur de Manchester City. «Nous n’avons aucun appel téléphonique d’aucun club concernant Bernardo Silva», a-t-il ajouté. Les commentaires de Guardiola sont intervenus deux jours seulement après que Man City a joué un match amical contre Barcelone, afin de collecter des fonds pour la recherche sur la SLA.

Sa confirmation du sort de Silva à Etihad devrait porter un coup dur aux Blaugrana. Mais c’est un coup qui ne devrait pas en surprendre plus d’un, car les Catalans n’ont jamais été en mesure de signer l’international portugais. De plus, Xavi dispose de Gavi, Franck Kessie, Pedri, Sergio Busquet et Frenkie de Jong pour faire fonctionner son entrejeu.