Bernardo Silva : «Ce pénalty n’a aucun sens»

Après la victoire de Manchester City contre le Real Madrid, Bernardo Silva est revenu sur le pénalty sifflé par l’arbitre.

Bernardo Silva a été l’une des grandes figures du show entre Manchester City et le Real Madrid, avec une victoire 4-3 de l’équipe de Pep Guardiola. Le milieu de terrain portugais a marqué le quatrième but des Anglais mais a regretté que l’équipe n’ait pas pu prendre un plus grand avantage pour le match au Santiago Bernabéu.

«Dans les 20 premières minutes, nous étions fabuleux. La façon dont nous avons pressé, contrôlé le jeu et créé des occasions de but… C’est comme si nous aurions pu gagner par une plus grande marge, malheureusement nous n’avons pas pu conserver un avantage de deux buts que nous avons eu trois fois (2-0, 3-1 et 4 -deux). Mais c’est la Ligue des champions, c’est quand même un bon résultat pour nous contre une des meilleures équipes du monde. Le penalty (qui a donné le 4-3) a fini par surgir de nulle part, on a eu un peu de malchance», a analysé le numéro 20 de Manchester City à BT Sport .