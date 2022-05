Bernardo Silva avoue : «J’ai côtoyé de grands capitaines comme Cristiano ou Falcao mais…»

Dans une interview accordée à Prime Video relayée par Marca, Carlo Ancelotti parle de ses projets pour la suite de sa carrière et évoque la possibilité de se retirer après cette deuxième étape qu’il vit à Madrid.

Carlo Ancelotti parle de ses projets pour l’avenir. Et ceux-ci ne tournent qu’autour de la Casa Blanca : «Après cette étape au Real Madrid, il est probable que je prenne ma retraite. Mais si le Real Madrid veut que je reste ici pendant 10 ans, alors je resterai ici pendant 10 ans», a déclaré l’entraîneur.

Il évoque aussi ses plans pour l’après-football : «J’aimerais être avec mes petits-enfants, être en vacances avec ma femme. Il y a tellement de choses à faire que j’ai dû mettre de côté….. Aller dans beaucoup d’endroits où je ne suis jamais allé. Je n’ai jamais été en Australie.

Je n’ai jamais été à Rio de Janeiro. Je veux aller voir ma soeur plus souvent. Malheureusement, on ne peut pas tout faire, alors le jour où je prendrai ma retraite, j’aurai toutes ces choses à faire».

L’Italien parlé également de Benzema, qu’il voit remporter le Ballon d’Or : «Karim n’a pas besoin d’être coaché ou géré. Il suffit d’utiliser Karim. Il se gère lui-même parce que c’est un grand professionnel, très humble, un grand joueur.

Il a résolu beaucoup de matchs pour nous, il a été décisif cette saison. Aujourd’hui c’est l’un des joueurs les plus célèbres du monde et il conserve une grande humilité, et je pense que c’est sa force. Et il gagnera le Ballon d’Or. Mais il ne le gagne pas seulement grâce à lui, derrière il y a la structure solide d’un club fort».