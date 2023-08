Bernard Montiel : le chroniqueur de TPMP annonce par erreur la mort de deux stars !

Bernard Montiel a fait une petite gaffe sur les réseaux ce lundi 7 août. En effet, le chroniqueur de TPMP a annoncé dans une vidéo la mort de plusieurs personnalités. La tournure de sa phrase a été mal comprise.

C’est les vacances sur TPMP et pour tous les chroniqueurs de l’émission. En effet, nombre d’entre eux passent du bon temps aux quatre coins du monde. Parmi ces personnes, Isabelle Morini-Bosc partie en reportage au zoo de Thoiry.

« Poursuite de notre journée en immersion RTL à Thoiry ZooSafari », écrit la chroniqueuse TPMP sur les réseaux sociaux. Une belle idée donc, pour être au plus proche de la nature. Or, ce n’est pas la seule femme à prendre le large cette année.

En effet, Delphine Wespiser profite d’un voyage au Cameroun. Une mission, entourée de photographe et de membres de l’asso Papaye International. À l’issue de ce séjour, la chroniqueuse TPMP fera elle aussi un reportage.

Or, la jeune femme semble avoir fait face à quelques péripéties. En effet, en immersion avec les chimpanzés, Delphine Wespiser s’est fait attaquer. « Le mal dominant Chance qui m’a élue, m’a fait une crise de jalousie et m’a mordue« , détaille ainsi la star de la télé.

Enfin, une autre personnalité a donné de ses nouvelles ce lundi 7 août. Il s’agit de Bernard Montiel, l’animateur radio de 66 ans. Or, le chroniqueur de TPMP n’a pas manqué de faire parler sur les réseaux après la publication d’une vidéo choc.

Pour Bernard Montiel, les vacances sont synonymes de gourde sur les réseaux. En effet, le chroniqueur de TPMP n’a pas manqué de se faire remarquer après la publication d’une vidéo sur son compte Twitter. Ainsi, le drame débute après le post de ce lundi 7 août.

Dans la vidéo publiée, Bernard Montiel se rend au cimetière marin de Saint-Tropez. Lieu où de nombreuses stars sont enterrées comme le précise la star de TPMP

« Le beau cimetière marin de Saint-Tropez, où se trouve l’empereur du Microsillon (Ferrat, Brel, Lama, Greco, Aznavour, Eddy Mitchell et tant d autres !), roi des « nuits Blanches » Eddy Barclay (sa tombe sur les premières images de la vidéo) bonne journée ! », peut-on lire en légende.

Or, les fans n’ont pas manqué de réagir tout de suite. En effet, la tournure de phrase de Bernard Montiel porte à confusion. « Eddy Mitchell et Serge Lama ne sont pas morts« , annonce les commentaires de l’animateur.

Conscient de son erreur, le collègue de Cyril Hanouna a tenu à préciser ses propos. « Je cite l’empereur du Microsillon et, derrière, les noms de certains artistes dont il a géré la carrière un temps ! Je n’ai jamais dit qu’ils étaient morts surtout Serge Lama ou Eddy Mitchell… Désolé si je me suis mal exprimé… Ça me paraissait évident ! », a déclaré Bernard Montiel.