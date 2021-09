Bernard Montiel : l’animateur a encore frappé sur TPMP

Plusieurs mois que Guillaume Genton et Delphine Wespiser travaillent ensemble sur Touche pas à mon poste (TPMP). Et au fil des mois, leur relation ne cesse de grandir. C’est à se demander si les deux ne vont pas finir en couple d’ici peu.

Toutefois, les fans de l’ancienne Miss France savent sans doute quelque chose d’important. Celle qui officie aussi dans Fort Boyard n’est plus un coeur à prendre. Depuis plusieurs années, elle se trouve en couple avec Roger et coule des jours heureux.

Mais cela ne semble pas suffire à convaincre l’équipe de TPMP. En effet, Bernard Montiel remplaçait Cyril Hanouna en tant qu’animateur de l’émission il y a quelques heures. Celui-ci faisait alors savoir, comme le notent nos confrères de Voici :

«Hier soir, deux chroniqueurs ont passé la soirée ensemble, je veux tout savoir». Il n’aura pas fallu attendre très longtemps avant que Delphine Wespiser et Guillaume Genton reconnaissent les «faits».

D’autant plus qu’un cliché Instagram prouve qu’ils ont passé la soirée ensemble. Sur le compte de la belle, nous pouvions par exemple observer une photo comportant la légende suivante : «Batman et Robin». Afin de faire comprendre à quel point ils étaient complices.

Les deux, posant devant une voiture de sport qui leur a permis de se rendre au restaurant Le César sur Paris. Rien de fou jusqu’ici, nous direz-vous,, d’autant plus que la belle nuançait la nature de leur relation en expliquant :

«Nous sommes allés au restaurant, c’était très très bon. On a parlé de la vie». Les deux chroniqueurs de TPMP auraient donc simplement «parlé de la vie» et leur soirée ne serait pas allée plus loin. Ce qui ne semble pas convaincre Gilles Verdez

Car oui, celui qui cherche toujours la petite bête a besoin de plus de preuves pour prouver qu’il n’y a rien entre les deux. C’est pourquoi, il faisait savoir à toute la table : «Il avait privatisé l’entrée des studios. Il a amené une voiture de luxe…»

Avant d’ajouter : «il n’y avait plus personne autour d’eux, et il a fait monter Delphine dans la voiture de luxe pour l’impressionner». Mais son collègue de TPMP ne semblait pas d’accord avec ses dires et lui répondait alors :

Je rigole, c’était un dîner amical». Guillaume Genton assurant même que la belle rentrait en Uber après leur soirée. De son côté, il rentrait lui avec un ami après avoir passé «une très bonne soirée. C’était très sympathique.»

Il n’y aurait donc rien du tout entre les deux chroniqueurs de TPMP. Mais qu’en pense Roger ? Le chéri de Delphine Wespiser. Celui-ci accepte-t-il cette relation ambiguë ? Selon la jeune femme tout serait «ok» : «Il sait que c’est tout à fait amical, donc il n’y a pas de souci».