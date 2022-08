Benzema lâche la vérité : «quand Cristiano Ronaldo est parti, j’ai…»

Le footballeur rénove un manoir de 20 millions d’euros à Quinta da Marinha (Portugal) et souhaite le plus d’intimité possible.

Cristiano Ronaldo a 37 ans et se voit encore jouer plus d’années au plus haut niveau , mais cela n’a pas empêché le footballeur portugais de commencer à réfléchir au jour où il prendra sa retraite et où il vivra avec Georgina Rodriguez et leurs cinq enfants.

Celui de Madère aurait choisi Quinta da Marinha (Portugal) comme lieu idéal pour établir son domicile, c’est pourquoi il a déboursé 20 millions d’euros pour pouvoir y construire la maison de ses rêves.

«Il s’est efforcé d’atteindre la perfection tout au long de sa carrière de footballeur et veut la même chose en dehors du terrain. Il veut que tout se passe bien pour lui et sa famille. Il y prendra sa retraite une fois sa carrière terminée et il veut en être satisfait à 100%», a déclaré une source proche du joueur au Sun en juin dernier.

A cette époque, le tabloïd britannique soulignait déjà les problèmes que Ronaldo avait eu avec la maison, car malgré le fait que le budget initial était d’environ 12 millions d’euros, la somme a finalement atteint 20 millions.

«Il ne ménage aucun effort pour s’assurer que lui et ses proches sont aussi heureux et confortables que possible. Il y a eu quelques changements par rapport au projet initial, maisune grande partie de l’augmentation des prix est liée à l’augmentation du coût des matériaux de construction».

🏡 Segundo informações, @Cristiano está construindo uma casa de repouso para ele e sua família na Quinta da Marinha em Portugal, o projeto está avaliado em cerca de 21 milhões de dólares. 💰💵 pic.twitter.com/oVBel71Tkh — CR7 MIL GRAU (@MILGRAUCR7) June 14, 2022

Maintenant, le même média met en évidence l’autre gros problème que Cristiano a rencontré face au projet qui sera sa maison et la solution qu’il a déjà trouvée.

Le ‘7’ de Manchester United a l’intention d’acheter un club de golf situé à côté de sa maison pour le démolir et qui ne gâche pas ses vues ni ne menace sa vie privée.

Selon The Sun, l’attaquant a proposé de déplacer l’ensemble du bâtiment et le gigantesque parking afin de libérer cet espace, d’aménager un chemin vers sa propriété et d’être assuré qu’aucun badaud ne pourra s’approcher de sa famille.

Les avocats de Ronaldo négocient déjà avec le propriétaire du Oitavos Golf Club : «Le club était un problème pour lui, alors il veut que le problème soit résolu.»

Une maison de rêve

Le journal britannique a donné quelques détails sur cette propriété majestueuse, révélant qu’elle disposera d’un garage d’une capacité de 30 supercars et équipé d’ascenseurs qui permettront à Cristiano de sélectionner une voiture en appuyant simplement sur un bouton.

De plus, ils spéculent sur la possibilité que Ronaldo achète une carrière en Italie pour pouvoir s’assurer que le marbre de sa maison est toujours le plus exclusif.

Le projet est en charge de l’architecte Vitor Vitorino et pourrait être achevé au début de l’année prochaine. La maison, située sur la soi-disant Riviera portugaise, dispose de plusieurs chambres en suite avec vue sur l’Atlantique, de piscines intérieure et extérieure, d’un cinéma, d’un spa, d’une salle de sport, d’une salle de jeux et de la plus grande perfection dans toutes les finitions. «Le coût n’est pas un problème. C’est un perfectionniste qui peut se permettre la perfection.