Benzema lâche la vérité : «J’ai vu Zidane, Cristiano et Henry mais le joueur…»

Il y a encore quelques mois, Shakira et Gerard Piqué mettaient fin à leur relation de douze ans, qui les positionnait comme l’un des couples modèles et préférés au monde.

La star colombienne Shakira et le footballeur espagnol Gerard Piqué, aucun d’eux ne voulait apparemment se marier ou c’était l’une de leurs priorités, car ils étaient plus concentrés sur leurs enfants et l’amour qu’ils avaient l’un pour l’autre.

À plusieurs reprises, les deux protagonistes de cette histoire ont raconté les raisons pour lesquelles ils n’étaient pas passés par l’autel, il n’est donc pas si difficile de passer en revue les raisons qui les ont éloignés de cette célébration.

Les raisons de Shakira

En l’an 2020, lors d’une interview avec l’émission 60 minutes, Shakira est interrogée sur le mariage et elle assure que ce n’est pas une priorité, car cela lui fait très peur et elle a préféré rester ainsi.

«Le mariage me fait tellement peur, je ne veux pas qu’il me voie comme sa femme. Je préfère que Gerard Piqué me voit comme sa petite amie, son amante. Un peu comme le fruit défendu», a déclaré la chanteuse.

Qu’a dit Gérard Piqué ?

Tout au long de sa carrière de footballeur, principalement pour Barcelone et l’équipe d’Espagne, Gerard Piqué a accordé un nombre important d’interviews à divers médias du monde entier et dans plusieurs d’entre eux, il a été interrogé sur sa relation avec le chanteur sud-américain.

Pour résumer le tout, l’athlète a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’être marié pour vivre pleinement leur relation et que les deux se sentaient très bien ainsi.

«J’aime comment nous sommes maintenant. Nous avons deux enfants de 9 et 11 ans, nous nous portons bien en couple, nous n’avons pas besoin d’être mariés», déclarait-il à l’époque.