«Benzema est bien plus fort que Cristiano Ronaldo»

«Qui est l’adversaire le plus coriace au milieu de terrain que vous ayez jamais eu?», c’est ce que l’historique Rio Ferdinand a évoqué avec Marco Verratti, lors d’un entretien qu’ils ont eu avant le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG.

Et malgré le fait qu’il ait mentionné que Casemiro et Luka Modric sont des rivaux vraiment compliqués, l’international italien, qui vient de remporter le Championnat d’Europe, s’est retrouvé avec à quel point c’était mauvais quand il a dû mener des batailles directes contre l’éternel Andrés Iniesta.

«Casemiro est très difficile parce qu’il ne vous laisse jamais seul et Modric est le plus dur… non ! (Le plus dur) est Iniesta. Iniesta au FC Barcelone, il fut un temps où chaque match de Ligue des Champions face au FC Barcelone se ressemblait. Nous étions sur le point de gagner, puis Iniesta ou Messi ont fait quelque chose et le match était terminé. Je pense qu’Iniesta a été le plus difficile», a déclaré Marco, sur la chaîne Rio Ferdinand Presents FIVE.

Verratti a donné à Lukita une mention honorable, mais a mis Iniesta sur une autre marche. Et la réalité est que, tout comme le Croate l’a fait récemment au Santiago Bernabéu, Don Andrés a joué dans des jeux très spéciaux contre l’entité parisienne.

Marco a été un témoin oculaire de ce dont le champion du monde espagnol était capable lorsqu’il a été inspiré.