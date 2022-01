Benzema : «C’était difficile de battre le Barça»

«Dès qu’on a enlevé les complexes après les 20 premières minutes, on a concouru», a déclaré l’entraîneur du Barça, qui n’a d’ailleurs pas caché sa colère face à l’élimination.

L’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, n’a pas caché qu’il s’est retrouvé «triste et en colère» par la défaite et l’élimination en Supercoupe d’Espagne et aussi parce que «nous avons eu le match, à l’exception des 20 premières minutes, au cours desquelles nous avons joué avec un peu complexe, en raison de l’époque et des résultats récents.»

En effet, l’entraîneur du Barça a souligné qu’après ces premières minutes, il voyait son équipe mieux que son rival : «Je pense que nous avons été meilleurs que Madrid en termes de jeu, la domination, et nous avons eu le jeu là-bas. Nous avons pris beaucoup de risques et nous ne savions pas comment contrôler les transitions, et c’est la façon de rivaliser. En fin de compte, nous avons eu le match et si vous retournez une pièce de monnaie et il arrive têtes, personne aurait dit quoi que ce soit, mais les queues arrivés»

Dans le même sens, Xavi a souligné: «Nous pouvons aller fiers parce que nous avons rivalisé eux et c’est un pas en avant malgré le résultat. On est sur la bonne voie et ça a été un tournant en termes de résultat, mais c’est en termes de sensations et de jeu.»

«C’était un tournant au niveau du résultat mais c’est au niveau des sensations et du jeu»

Xavi a regretté «nos erreurs, de ne pas s’arrêter contre nous, de perdre des ballons dans des zones où vous n’avez pas à les perdre et vous devez être plus responsable avec le ballon, surtout à l’étage les gens ne sont pas responsables avec le ballon et cela provoque un contre-attaque et un but quand nous étions mieux» et il a souligné que «ce sont des erreurs spécifiques mais c’est un jeu pour grandir et continuer à croire et en général nous avons supprimé les complexes et nous pouvons rivaliser avec n’importe qui».

«Dès que nous avons attrapé le ballon, nous avons dû mettre un homme de plus au milieu du terrain pour dominer et contrôler, en assumant évidemment un très grand risque dans les contre mais nous sommes le Barça et nous devons prendre des risques et apprendre, mais nous pouvons y aller la tête haute et avoir pu aller parfaitement en finale», a également apprécié Xavi concernant l’amélioration constatée contre Madrid.

Interrogé sur certains des joueurs qui ont réapparu, comme Ansu Fati ou Pedri, ou le débutant Ferran Torres, l’entraîneur du Barça a expliqué que «les trois ont aidé l’équipe et vont beaucoup aider, comme Ferran, Pedri, Ansu, qui ont vu aussi ce qu’il est capable de faire, car il a un but et il a fait match nul à la fin et ils vont faire beaucoup de différence pour nous».

Il a également parlé d’un autre protagoniste du parti, Luuk de Jong: «J’ai déjà dit que Luuk fait partie de l’équipe, à la fin nous sommes le Barça. Personne ne va jouer à cause du nom mais à cause de la performance, parce qu’ils le méritent. Et comment pourrais-je faire sortir Luuk s’il marque buts, marquer les différences, faire de bons décochages… J’ai déjà dit qu’il était un exemple pour l’équipe et s’il continue à performer, il continuera à jouer.»