Benjamin Mendy : «En prison, j’ai pensé à la manière dont j’étais avec les femmes…»

Le lundi 7 novembre, le procès de Benjamin Mendy a pris une nouvelle tournure. Pour la première fois, le footballeur français a pu prendre la parole pour se défendre.

Assisté d’un interprète, Benjamin Mendy débute sa prise de parole en anglais à la barre. Après avoir refait son parcours de vie et son schéma familial jusqu’à sa vie de footballeur professionnel, le Français explique qu’il recevait beaucoup de sollicitations.

«J’ai commencé à recevoir plein de messages sur Instagram. La manière dont je parlais aux femmes était directe», Benjamin Mendy ne s’en cache pas.

Il explique ensuite qu’un tel succès n’était probablement pas dû à sa beauté. «Je sais que je ne suis pas Brad Pitt et je sais que les femmes ne venaient pas vers moi pour ce à quoi je ressemble», explique-t-il avant de commencer à se défendre «quand une femme ‘me disait non’, je m’arrêtais».

Pendant son séjour en détention, le sportif assure avoir pris le temps de réfléchir à la situation : «J’ai pensé à toute ma vie, car d’habitude, je n’ai pas le temps. Là, j’étais seul, assis et la seule chose à faire était de penser.

J’ai pensé à la manière dont j’étais avec les femmes, sur la peur de perdre mon football, me souvenir pourquoi je suis venu dans ce pays», a-t-il déclaré.

Benjamin Mendy est actuellement jugé aux côtés d’un autre homme, Louis Saha Matturie, poursuivi pour six viols et trois agressions sexuelles. À ce stade de l’enquête, les deux accusés ont plaidé non coupable.