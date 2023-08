Benjamin Castaldi publie une nouvelle photo de son fils Gabriel

Benjamin Castaldi est le papa d’un petit Gabriel. Avec sa femme, Aurore, le couple décidait d’avoir un enfant il y a quelques années. Même si de base, l’animateur n’était pas trop pour. Et ce petit garçon ressemble beaucoup à son papa.

Sur les réseaux, Benjamin Castaldi aime bien partager des jolis clichés de son fils Gabriel. Surtout qu’il lui ressemble comme deux gouttes d’eau ! On peut remarquer les mêmes mimiques sur le visage du petit garçon. Assez bluffant !

Sur la dernière photo, on peut donc voir Gabriel assis dans un canapé. Et que cela soit les joues, la bouche ou bien le regard, on retrouve beaucoup son père dans son visage. Il n’y a pas de doutes ! L’animateur écrit en légende : «Bon…Mini moi».

Cela a l’air d’amuser beaucoup Benjamin Castaldi. Et dans les commentaires, les fans de l’animateur sont d’accord avec cette observation. «Frappante cette ressemblance avec son père», «c’est lui mais en bébé» mais aussi «la tête de son père».

Il faut dire que le papa est gaga. Sur son compte Instagram, on voit beaucoup de photos de sa femme mais aussi de son fils. Et des fois, on peut même voir des moments de complicité entre le papa et son fils. De beaux moments.

Il faut dire que Benjamin Castaldi est le père de 4 garçons ! Ses deux premiers enfants Julien et Simon sont le fruit de son amour avec Valérie Sapienza. Ensuite arrive Enzo avec Flavie Flament. Et puis enfin le petit Gabriel. Tous les enfants ont des âges différents.

Pour cette nouvelle année, Benjamin Castaldi va donc se concentrer sur sa famille. Et s’épanouir professionnellement dans un autre registre. En effet, l’animateur quitte TPMP pour la surprise de tous. Et s’oriente vers une autre voie.

Pour autant, l’animateur ne critique pas Cyril Hanouna. Car ce dernier lui a beaucoup apporté. «J’ai vécu sept ans de bonheur à Touche pas à mon poste. Il n’y a ni malaise ni fâcherie. On est toujours très amis avec Cyril. J’avais un statut un peu à part»

Pour autant, Benjamin Castaldi arrivera à la rentrée au théâtre avec une toute nouvelle pièce. Une nouvelle aventure après de nombreuses années à la télévision. Cela lui donnera aussi plus de temps pour sa famille.

Il jouera donc à la rentrée au théâtre de la Madeleine. Elle débutera donc le 14 septembre. Et l’ancien animateur y jouera un rôle assez important. Il fera partie des personnages principaux. Dedans, on retrouvera l’histoire d’amour de Marylin Monroe avec Yves Montand».

Un sujet intéressant que Benjamin Castaldi a donc hâte d’interpréter. Mais pour le moment, l’animateur est en vacances en famille. Et il profite ainsi de moments privilégiés avec Gabriel. Le petit garçon semble passer un bel été. Surtout qu’il passe beaucoup de temps dans la piscine !

En tout cas, l’animateur se réinvente et montre qu’il n’a pas peur d’aller vers autre chose. Une nouvelle route s’offre à lui.