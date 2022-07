Bénin : Togbê Yeton en concert à Cotonou le 06 août !

Alors qu’il ne reste que quelques jours pour débuter la saison, le club de la Serie A en Italie, le Torino FC traverse un mauvais temps. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on aperçoit les deux dirigeants du club en pleine dispute et qui ont failli en venir aux mains.

L’entraîneur turinois Ivan Juric et le directeur sportif Davide Vagnati ont été filmés dans un moment de haute tension, à l’entrée de l’hôtel où l’équipe est installée dans le camp d’entraînement en Autriche. La discussion a tourné autour de l’équipe, avec Vagnati criant : «Respectez-moi, vous c… Je fais l’équipe», et Juric a répondu : «Tais-toi, tu ne sais pas travailler. Vous ne faites rien». Les deux se sont poussés l’un l’autre et il fallait que ce soit le team manager Marco Pellegri pour faire bouillir l’eau et éviter de plus gros problèmes.