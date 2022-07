Ben Affleck se serait effondré avant son mariage avec Jennifer Lopez

Jennifer Lopez et Ben Affleck enfin et après 20 ans se sont juré l’amour éternel devant un juge lors d’une cérémonie intime à Las Vegas, ce qui a attiré beaucoup d’attention car le couple devait se marier lors d’une fête luxueuse qui pourrait entrer dans la liste. Le plus cher de la décennie.

Pourtant, et bien qu’il n’en soit rien, tout semble indiquer que la charge de travail et le stress précédant le mariage ont fait s’effondrer le célèbre acteur de 49 ans.

Selon les informations du site OK Magazine, Ben Affleck, qui est à Los Angeles en train de tourner son nouveau film avec son meilleur ami Matt Damon, le 28 juin, a fait un effondrement, apparemment il y avait tellement de boucles d’oreilles sur sa tête qu’il n’en pouvait plus avec eux.

Selon une source citée par In Touch dans son édition papier, le vainqueur d’un Oscar aurait explosé face à son partenaire Chris Messina sur le plateau.

«Il y a quelque chose qui le ronge vraiment… Il y a beaucoup dans son ‘assiette’, et il s’en est pris aux gens autour de lui, il l’a même perdu plusieurs fois», a-t-il déclaré.

Et c’est que Ben a non seulement dû apprendre à gérer ses moments de tournage, l’éducation de ses trois enfants qu’il partage avec l’actrice également, Jennifer Garner, mais aussi les plans du mariage soudain avec JLo et la recherche d’un foyer idéal qu’ils partageront.

«Il jongle avec beaucoup d’autres projets, la coparentalité, trouver un logement et travailler pour rester sobre, ce qui est une bataille constante», a expliqué l’initié.

Le nouveau film d’Affleck est le premier qu’il réalise en six ans, ce qui représente un plus grand défi. Cette fois, l’intrigue raconte comment le fondateur de Nike, Phil Knight, a tenté de convaincre Michael Jordan de conclure un accord de parrainage.

Ben Affleck et JLo planifient un grand mariage

Malgré la crise que traverse l’interprète de «Batman», son histoire a connu une fin heureuse et le 16 juillet, il a épousé la femme avec qui il s’est fiancé pour la première fois il y a plus de 20 ans.

Par le biais d’une déclaration sur sa page officielle, JLo a annoncé dimanche dernier qu’elle et Affleck s’étaient finalement mariés, trois mois après s’être fiancés pour la deuxième fois.

Jusqu’à présent, il est apparu que le couple prévoyait de célébrer son mariage dans quelques semaines. Comme nous le partageons avec vous, la cérémonie aura lieu dans une luxueuse propriété de l’acteur, située en Géorgie et selon les rapports, elle sera identique à la façon dont ils l’ont planifiée la première fois.