Ben Affleck se lie d’amitié avec sa fille Seraphina, 12 ans, alors qu’il vient la chercher à l’aéroport

Ben Affleck était un père adorable lorsqu’il est arrivé à l’aéroport d’Hollywood Burbank pour récupérer sa fille Seraphina, qui s’est envolée pour LA

Ben Affleck a retrouvé sa fille de 12 ans, Seraphina Affleck, dans un aéroport de Los Angeles le dimanche 16 octobre. L’acteur, 49 ans, a été photographié à l’aéroport de Hollywood Burbank marchant côte à côte avec son deuxième enfant, qui venait de s’envoler pour le sud de la Californie depuis une destination inconnue.

Ben était vêtu d’une veste et d’un t-shirt marron, d’un jean beige et de chaussures marron, et il portait également des lunettes de soleil noires et un masque protecteur noir qui couvrait son nez et sa bouche.

Seraphina, quant à elle, portait une chemise en flanelle à carreaux, un gilet assorti, un pantalon bleu et des baskets blanches. Alors que le duo père-fille sortait de l’aéroport, Ben tenait doucement le sac à dos bleu de Seraphina et l’enroula autour de son épaule droite.

Seraphina a continué à s’accrocher à un article, à savoir un livre, tandis que son père acteur a escorté l’adolescent hors de l’aéroport pour qu’il rentre apparemment chez lui ensemble.

On ne sait pas exactement d’où Seraphina s’est envolée pour LA. L’adolescente a été photographiée pour la dernière fois le 9 octobre à Santa Monica, avec sa mère Jennifer Garner et son petit frère Samuel, 9 ans. Violet, 15 ans, qui est l’aînée des trois enfants de Ben et Jen, n’était pas là pour la sortie à Santa Monica.

Ben était auparavant marié à Jen de 2005 à 2015, et depuis la séparation, ils ont coparenté leurs enfants tout en restant en relativement bons termes.

Comme les fans le savent, l’acteur de Good Will Hunting a ravivé sa romance avec Jennifer Lopez et, ensemble, Bennifer 2.0 a profité de plusieurs sorties publiques avec les enfants de Ben et les jumeaux de J.Lo, Max et Emme, tous deux âgés de 13 ans. En août, toute la famille recomposée a passé temps ensemble au Magic Castle à Hollywood.

Au cours des derniers mois, Ben et J.Lo sont restés assez muets sur le fait de donner une autre chance à leur romance 17 ans après leur séparation.

Mais dans une interview avec AdWeek publiée le dimanche 19 septembre, Ben a jailli de sa petite amie superstar, ce qui marquait la première fois qu’il parlait publiquement de leur relation depuis que les A-listers se sont réunis en mai 2021.

«Tout ce que je peux vous dire, c’est que j’ai vu de mes propres yeux la différence que fait la représentation parce que j’ai vu, encore et encore, des femmes de couleur approcher Jennifer et lui dire quel est son exemple en tant que femme forte et femme qui réussit et exige. sa juste part dans le monde des affaires signifie pour eux», a déclaré Ben à la publication. «Je suis impressionné par l’effet de Jennifer sur le monde.»