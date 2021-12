Ben Affleck : l’acteur clarifie l’interview «hors contexte» de Jen Garner

Ne plaisante pas avec Ben Affleck quand ses enfants sont impliqués ! Après que l’interview de l’acteur sur sa relation avec Jennifer Garner ait été mal interprétée, il remet les pendules à l’heure.

Ben Affleck a fait la une des journaux cette semaine après une interview avec Howard Stern, où il a parlé de sa relation avec son ex-femme Jennifer Garner, avec qui il partage trois enfants. Les gros titres de l’histoire indiquaient que Ben se sentait «piégé» dans son mariage avec l’actrice, ce qui l’a amené à boire.

Cependant, Ben insiste sur le fait qu’il y avait beaucoup plus dans les questions-réponses que cela, et dans une interview avec Jimmy Kimmel le 15 décembre, il a clarifié les citations qui ont été prises «hors contexte».

«C’était une interview vraiment cool, longue et approfondie de deux heures», a expliqué Ben. «Et puisque le film [je faisais la promotion] parle de famille et de tout ce qui a du sens pour moi, nous avons beaucoup parlé de famille, de divorce et d’alcoolisme et de lutte contre de vraies choses, et de la façon dont vous devez être responsable. Et [nous avons parlé] de la façon dont je travaille avec mon ex-femme et de la façon dont je suis si fier que nous travaillions ensemble pour nos enfants du mieux que nous pouvons pour eux. Donc, l’ironie, c’est que j’en étais vraiment content [avant les gros titres]. Je me suis dit : «Wow, je devrais faire des choses plus honnêtes, exploratoires et auto-évaluatives.»

Ce n’est que lorsque Ben a commencé à voir tout le buzz autour de son interview sur Twitter qu’il a commencé à remettre en question ce que les gens disaient.

«J’ai fait des recherches et j’ai vu que l’un de ces sites Web avait fait le truc du clickbait», a-t-il révélé. «Ils avaient littéralement pris la conversation que j’avais eue pendant deux heures et avaient donné l’impression que je disais exactement le contraire de ce que j’avais dit.»

Dans l’interview complète, Ben a déclaré qu’il «avait parlé» de sa bonne relation avec Jen et «à quel point [ils] se respectaient, se souciaient les uns des autres et aimaient [leurs] enfants».

Cependant, les articles sur l’interview «disaient qu'[il] blâmait [son] ex-femme pour [son] alcoolisme et qu'[il] était piégé». Il a admis que les gros titres «le faisaient [lui] être le «pire, le plus insensible, le plus stupide et le plus affreux gars».

Bien sûr, Ben est conscient que cela vient avec le territoire en tant qu’acteur. En fait, il a dit qu’il était «heureux d’être un mème de Dunkin’ Donuts» comme il l’a fait par le passé. Mais, dans ce cas, il a dû prendre position.

«Quand il s’agit de mes enfants, je dois simplement tracer une ligne et être clair – ce n’est pas vrai», a-t-il insisté. «Je ne le crois pas. C’est exactement le contraire de qui je suis, de ce que je crois et je ne voudrais jamais que mes enfants pensent que je dirais un jour du mal de leur mère. Il a ajouté: «Être le sujet de [quelque chose comme ça] n’est qu’un petit peu le coût de faire des affaires, mais pas avec mes enfants. C’est faux. Cela me fait mal.»

Ben et Jennifer coparentent leurs trois enfants Violet, 16 ans, Seraphina, 12 ans, et Samuel, 9 ans, depuis leur séparation en 2015.