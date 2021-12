Ben Affleck admet qu’il n’a presque pas ravivé la romance avec Jennifer Lopez

Ben Affleck a déclaré qu’il ne voulait «rien faire de douloureux ou de destructeur» à ses enfants et comprend que son statut de célébrité leur donne «une croix à porter», dans une interview ouverte et honnête avec Howard Stern.

Ben Affleck, 49 ans, explique comment sa flamme ravivée avec Jennifer Lopez, 52 ans, n’a presque pas eu lieu. L’acteur a fait une apparition dans The Howard Stern Show pour une interview sur sa vie passée et actuelle et a admis ses trois enfants, dont Violet, 16 ans, Seraphina, 12 ans, et Samuel, 9 ans, qu’il partage avec son ex-femme Jennifer Garner, 49 ans, sont la raison pour laquelle il a hésité à renouer avec la chanteuse

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des doutes avant de se replonger dans une histoire d’amour sérieuse, Ben, qui s’est remis avec J.Lo plus tôt cette année -17 ans après la fin de leurs fiançailles -, a déclaré à Howard:

«Cela m’a traversé l’esprit à coup sûr. Ma responsabilité envers mes enfants est la plus haute responsabilité. Je ne veux rien faire de douloureux ou de destructeur pour eux si je peux m’en empêcher. «Cela étant dit, je sais que ma vie les affecte», a-t-il poursuivi.

«Moi et leur mère sommes des célébrités et c’est difficile, ne nous faisons pas de conneries, n’est-ce pas ? C’est une croix à porter. C’est déjà un albatros. Donc, j’ai essayé de vivre ma vie d’une certaine manière, puis pendant le divorce, ils ont imprimé des mensonges horribles.

Ben, qui a parlé ouvertement de ses problèmes d’alcool dans le passé, a également évoqué son cheminement pour devenir sobre et a déclaré que la façon dont ses enfants le regardaient à son moment le plus bas est ce qui l’a finalement amené à obtenir l’aide dont il avait besoin.

«Le remède contre la dépendance est la souffrance», a-t-il déclaré. «Vous souffrez suffisamment avant que quelque chose à l’intérieur de vous ne devienne : «C’est assez.»»

«C’était mes enfants. Depuis ce jour, je le jure devant le Christ, je n’ai pas eu envie de boire une seule fois», a-t-il poursuivi. «Je ne suis pas guéri. Je ne suis pas un prédicateur, mais il y a une fin heureuse si vous pouvez y arriver.

Ben a également révélé ce qui l’avait poussé à boire au début et expliqué pourquoi lui et Jennifer avaient pris leur temps pour divorcer. «Une partie de la raison pour laquelle j’ai commencé à boire était parce que j’étais piégé», a-t-il déclaré.

«Je me suis dit : «Je ne peux pas partir à cause de mes enfants, mais je ne suis pas heureux, qu’est-ce que je fais ?» Et ce que j’ai fait, c’est que j’ai bu une bouteille de scotch et je me suis endormi sur le canapé, ce qui s’est avéré ne pas être la solution.

«En fin de compte, nous avons essayé, nous avons essayé, nous avons essayé parce que nous avions des enfants, mais nous avions tous les deux l’impression que nous ne voulions pas que ce soit le modèle que nos enfants voient du mariage», a-t-il ajouté.

Depuis qu’ils ont recommencé à sortir ensemble, Ben et J.Lo ont été vus lors de nombreuses sorties avec ses enfants et ses enfants de 13 ans, Max et Emme, qu’elle partage avec son ex Marc Anthony, prouvant qu’ils sont ouvertement prêts à partager. leur vie de parents ensemble.

