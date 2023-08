Ben Affleck a quitté Jennifer Lopez pour aller dans les bras de Jennifer Garner (photos)

Ben Affleck entretient une relation amoureuse avec Jennifer Lopez, mais ses devoirs de père le séparent de son amour. L’acteur a été vu en train de retrouver son ex-femme et mère de ses enfants, Jennifer Garner, en Italie pour passer des vacances chaleureuses.

Ben Affleck a trois enfants avec son ex-femme, avec qui il entretient une excellente relation post-divorce. Ils ont été vus heureux et même embrassés lors de leurs retrouvailles.

Chose que Jennifer Lopez ne peut pas faire de même puisqu’avec le père de ses enfants, Mark Antoni, leur relation a été totalement détruite.

Cette fois, Ben Affleck ne passera pas les fêtes avec Jennifer Lopez, mais a plutôt choisi d’en donner l’opportunité à ses enfants, Violet, Seraphina et Samuel.

Les paparazzis ont capturé le moment où l’acteur a embrassé son ex-femme et a ainsi commencé le voyage avec leurs enfants, ils étaient très heureux.

Une page instagram, Page six, a été celle qui a commencé par la diffusion de photographies des célérités. L’acteur était très heureux, insouciant et désireux de passer de beaux jours avec ses enfants. Jennifer Garner était également plus qu’heureuse de voir son ex-mari partager des moments chaleureux avec leurs enfants.

Quelques jours avant les vacances en Italie, Ben Affleck a été vu en train de faire du vélo avec Jennifer Lopez et Emme, la fille du chanteur. L’acteur a une excellente relation avec sa belle-fille, il la traite comme si elle était sa fille.