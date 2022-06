Beckham avoue la vérité et surprend : «Je le répète. J’ai vu Messi et Cristiano mais…»

David Beckham, la légende du football anglais, a tenu à rendre hommage à Zinedine Zidane. Les deux joueurs ont porté ensemble le maillot du Real Madrid entre 2003 et 2006, à l’époque des Galactiques.

Or, le footballeur britannique semble presque nostalgique de ces moments dorés où le Real Madrid était l’une des meilleures équipes d’Europe.

La légende de Manchester United, âgée de 47 ans, a quitté Old Trafford en 2003 et a rejoint le Real Madrid dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 24,5 millions de livres sterling. Et Beckham était l’une des stars du «Galactico» à Madrid aux côtés de Zidane, Ronaldo et Luis Figo.

L’ancien attaquant anglais a révélé que Zidane était le joueur hors pair avec qui il avait le privilège de s’entrainer avec sur le terrain.

«S’entraîner avec Zidane pendant trois ans était un rêve. Pour moi, il est le plus grand joueur de tous les temps», a déclaré David Beckham dans des propos relayés par 90min.