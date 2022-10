Bayern Munich : une star de l’équipe touchée par la Covid-19

Ce lundi 10 octobre 2022, le Bayern Munich a annoncé les tests positifs de deux de ses joueurs clés. Il s’agit de Jamal Musiala.

Le jeune joueur est isolé du reste de l’effectif et est faible pour la visite des Bavarois au fief de Vitkoria Plzen, comptant pour le 4e tour de la phase de poules de la Ligue des champions. Le nouveau cas de Covid-19 au Bayern intervient après le match face au Borussia Dortmund, disputé samedi dernier et qui s’est soldé par un nul (2-2). Rappelons que Kimmich et Thomas Muller ont également été testés positifs au nouveau coronavirus récemment, après une déroute contre le Bayer Leverkusen.