Bayern Munich : Nagelsmann contraint de convoquer des joueurs de 16 ans

Ils font partie des favoris à chaque édition, cependant les Lions de la Teranga sont toujours en quête d’un premier sacre en Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies.

«Le Sénégal peut gagner cette CAN, mais il y a aussi de nombreuses équipes capables de remporter cette édition. Cela va être très difficile, et nous devons continuer à travailler et regarder toutes les erreurs commises dans le passé et commencer la prochaine édition de la meilleure des manières».

Joueurs à suivre :

Sadio Mané (29 ans) Attaquant, Liverpool (Angleterre)

Idrissa Gana Gueye (32 ans) Milieu de terrain, Paris Saint Germain (France)

Kalidou Koulibaly (30 ans) Défenseur, Naples (Italie)