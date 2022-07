Bayern Munich : le club tacle Robert Lewandowski après son départ

Interrogé sur le départ de Robert Lewandowski, parti en direction du FC Barcelone, Julian Nagelsmann en a profité pour adresser un petit tacle à l’attaquant polonais.

Malgré ses 33 ans et un contrat qui se terminait en juin prochain, le Barça a accepté de verser quelque 45 millions d’euros au Bayern Munich, plus cinq millions en bonus, les Catalans fixant par ailleurs sa clause libératoire à 500 millions d’euros.

De son côté, le Bayern avait pris les devant en recrutant Sadio Mané, attendu pour tenter de faire oublier l’homme aux 344 buts et 374 matches avec le géant bavarois.

Officiellement, les dirigeants munichois semblent bien vivre le départ de leur joueur vedette. Nouvel exemple ce lundi avec le tacle glissé par Julian Nagelsmann à son ancien buteur.

«Parfois, quand on jouait avec Lewandowski, c’était un peu plus facile de défendre sur nous. Maintenant, nous serons plus flexibles en attaque. Nos fans n’ont pas besoin de s’inquiéter», a-t-il ainsi confié. Des propos que risque de ne pas apprécier le Polonais…