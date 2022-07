Bayern Munich : «Je suis fier de…», le beau message d’adieu de Robert Lewandowski

Tout comme son frère Gims, Dadju enchaîne les succès depuis des années. Le chanteur de 31 ans s’est d’ailleurs laissé aller à quelques confidences sur son salaire.

Proche de ces fans, Dadju s’est d’ailleurs laissé aller à une session questions-réponses sur Instagram ce jeudi 14 juillet. Alors que les interrogations en tous genres défilaient, un internaute a osé poser une question tabou.

«Tu gagnes combien?», lui a demandé un fan. «Franchement on ne m’a jamais posé la question, je pense que c’est des questions qui ne se posent pas mais… Beaucoup. Je gagne pas mal d’argent, ça va. Oui, ça va», a-t-il répondu, sans parler chiffres.

Dadju connaît enfin la tranquillité financière, après une enfance très difficile. «Il y a eu un passage de ma vie qui a été assez difficile avec ma mère, mes frères. On vivait dehors pendant longtemps, pendant un an et quelques je crois. Avec tout ce que j’ai aujourd’hui, je regarde derrière et je vois ça», avait-il expliqué lors d’un entretien accordé à «50 Minutes Inside» en mai dernier.

Aujourd’hui, Dadju a largement de quoi survenir aux besoins de sa petite famille mais il n’est pas serein pour autant. «Jusqu’à aujourd’hui pour moi, c’est un traumatisme. Je n’ai pas de honte à dire ça, je suis traumatisé de ça. Et plus les années passent, plus l’argent monte, et plus j’ai peur», avait-il déclaré en se remémorant son passé durant son passage dans «En aparté» en mai dernier.

«J’ai atteint le pic de cette crainte quand ma femme m’a appris qu’elle était enceinte. C’est à ce moment-là que j’ai atteint le pic, je me suis dit ‘Oh pu****’. Là c’est Dadju qui s’est marié et qui va avoir un enfant, je ne peux plus disparaître… Si je ne suis pas là, je retire le père de quelqu’un…», avait-il poursuivi.

Car si Dadju a connu la misère, c’est en partie dû à son père qui a quitté le foyer très tôt. «Mon père et ma mère se sont séparés quand j’avais 10, 11 ans. Donc je n’ai grandi qu’avec ma mère. Elle m’a élevé, elle a essayé de remplacer mon père qui n’était pas là.

J’en ai beaucoup voulu à mon père au début. […] Il a dit : ‘J’arrive’. Et il n’est jamais revenu… Un jour, deux jours, deux semaines, deux ans», avait-il confié lors du reportage «Parler comme jamais», sur Brut X, en 2021.