Bayern Munich insiste pour Sadio Mané : voici sa nouvelle offre colossale

Mauricio Pochettino ne se voit pas encore démis de ses fonctions d’entraîneur du PSG, où son contrat court jusqu’en juin 2023.

«Il me reste une année de contrat et il y a beaucoup de rumeurs. J’ai été mis à la porte chaque semaine. Le PSG suscite ce genre de choses. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme».

Voici le message que Mauricio Pochettino a dans un premier temps fait passer pour l’émission Vaques Sagrades d’Esport 3 et dans des propos relayés par Mundo Deportivo.

Par la suite, l’entraîneur du PSG a tenu à faire savoir qui lui fallait encore un peu plus de temps pour mettre en place la totalité de sa vision et que pour l’effectif parisien puisse tourner à plein régime.

«Nous devons donner de la valeur au championnat et à la coupe. La Ligue des champions est une compétition qui compte très peu de matchs. Si l’équipe n’est pas prête à participer aux compétitions nationales, il est très difficile d’obtenir de bons résultats en Ligue des champions. Il y a des choses que je ne comprends pas.

La tempête a commencé après l’élimination de Madrid. Nous avons gagné la ligue, comme l’ont fait d’autres entraîneurs comme Blanc ou Ancelotti. J’aime City parce qu’ils ont donné à Guardiola l’opportunité de construire. Cela lui a donné du temps.

Au PSG, vous avez aussi besoin d’une période comme celle-là. En donnant de la sérénité à ce projet, nous serons proches de gagner la Ligue des champions».

Pour finir, Mauricio Pochettino a profité de son passage sur les antennes d’Esport3 afin de livrer son expérience sur son passage au PSG et ce qu’il faut pour tout entraîneur souhaitant y laisser une trace en affirmant avoir effectué du bon travail.

«Pour y arriver (au PSG), il faut être un bon entraîneur et après un an et demi là-bas, je me sens comme l’un des meilleurs. Diriger un vestiaire avec autant de stars a été une expérience d’apprentissage quotidienne. Nous étions à deux doigts d’éliminer Madrid, comme Chelsea, City et Liverpool.

Nous sommes passés par là. Je pense que nous étions bien supérieurs, mais il nous a manqué la touche finale. Si l’objectif est de gagner la Ligue des champions, il est normal de générer ce genre de tempête».