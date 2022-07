Bayern Munich en colère contre Lewandowski et Barça

Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, ne comprend pas les déclarations de Robert Lewandowski et du président du Barça, Joan Laporta, sur le comportement du club allemand lors du transfert.

«Je ne peux pas comprendre du tout. Le mien m’a appris que quand tu pars, tu ne tournes jamais le dos au club. Lewandowski est sur la bonne voie pour y parvenir», a déclaré le directeur sportif, s’adressant à Bild. Hasan Salihamidzic n’a pas non plus apprécié le comportement du président du Barça Joan Laporta lors des négociations : «Nous avons toujours traité tous les clubs avec qui nous parlons avec respect. Nous avons toujours essayé de maintenir des négociations équitables et sérieuses. Les déclarations du Barça à la table des négociations n’étaient pas bonnes. Bien sûr, nous en reparlerons avec Joan Laporta lorsque nous nous reverrons».

Lewandowski, s’adressant à ESPN, a déclaré ce qui suit: «Beaucoup de gens au Bayern ont menti et n’ont pas dit la vérité, ils ont dit autre chose, à propos de mon départ. J’ai toujours été honnête et j’ai tenu bon et c’était peut-être le problème pour ces gens. J’ai senti que c’était le bon moment pour quitter le Bayern et jouer pour Barcelone. Il y a eu beaucoup de politique au cours des dernières semaines. Ils ont inventé toute une théorie du mensonge sur moi car c’était difficile pour eux d’expliquer mon départ aux fans», c’est cette déclaration qui a poussé les dirigeants de la Bavière à une sortie.