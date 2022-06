La direction du Bayern Munich a profité de la présentation aux médias de Sadio Mané pour annoncer de nouveau la couleur sur la situation de Robert Lewandowski, courtisé par le FC Barcelone.

La venue de Sadio Mané ne bouleversera pas les plans du Bayern Munich au sujet de l’avenir à court terme de Robert Lewandowski. Ce mercredi, les dirigeants du club bavarois ont une fois de plus envoyé un message clair sur le futur de l’attaquant polonais, courtisé par le FC Barcelone.

Présents face aux journalistes aux côtés de l’attaquant sénégalais de 30 ans, débarqué en provenance de Liverpool, Hasan Salihamidzic et Oliver Kahn ont prévenu le Barça. Pas question pour le champion d’Allemagne 2022 de se séparer de l’ancien goleador du Borussia Dortmund, sous contrat jusqu’en juin 2023.

«Je comprends votre question, mais notre position est claire à ce sujet : le contrat de Robert court jusqu’à l’été 2023. Je considère comme acquis le fait que Robert soit dans les installations sportives lorsque la pré-saison commencera le 12 juillet», a lancé le directeur sportif munichois.

Même son de cloche pour l’ancien gardien allemand, aujourd’hui président du comité directeur : «Notre position n’a pas beaucoup changé. Il a un contrat valable jusqu’en 2023 et nous voulons vraiment le voir ici quand commencera la pré-saison.»

Le PDG du Bayern Munich poursuit. «Nous ne sommes pas distraits avec des offres possibles pour lui. Nous concentrons notre énergie sur le succès du club et nous sommes tous conscients de ce que Robert est capable d’apporter à la cause. Il a un contrat jusqu’en 2023 et il est très important de le garder à l’esprit.»

Ces mots de la direction du Bayern Munich viennent encore refroidir les plans du FC Barcelone, mis en concurrence sur le dossier par Chelsea. Le club londonien aurait l’intention de transmettre une offre. En vain ?