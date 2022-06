Bayern augmente son prix pour Lewandowski

Le départ de Robert Lewandowski se complique de plus en plus. Le Bayern aura augmenté le montant qu’il entend recevoir pour négocier la passe du buteur polonais.

Selon Sport , bien qu’il ait été précédemment affirmé que l’emblème bavarois accepterait de négocier pour 50 millions d’euros, cette valeur est désormais passée à 75 millions d’euros. La proposition du Barça n’atteint que 40 millions d’euros, plus les primes de buts, donc les clubs sont très loin d’une éventuelle entente. Le club catalan ne sera pas disponible pour augmenter beaucoup plus le prix, car Lewandowski n’a plus qu’un an sur son contrat et aura 34 ans en août.