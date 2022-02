Basket – NBA : «J’étais tellement sous le choc quand…», LeBron James

Le footballeur exceptionnel Neymar, attaquant du Paris Saint-Germain FC en Ligue 1 en France, en plus de sa passion pour le football, possède l’un des garages les plus frappants et des millionnaires en voitures de toutes sortes, mettant en évidence celui qui, au-delà de sa valeur, occupe une place particulière dans la préférence du joueur brésilien. On vous raconte en détail le modèle et les fonctionnalités que je ne changerais pour rien au monde.

Neymar, grand ami de Messi et joueur exceptionnel du Paris Saint-Germain FC en Ligue 1 française et de l’équipe de football brésilienne, a avoué à plusieurs reprises son penchant pour les voitures de sport ainsi que l’acquisition de modèles d’une grande beauté, une partie incomparable de la personnalité extravertie du Brésilien.

Ensuite, et en signe d’une préférence importante qu’il a dans son garage, il met en avant sa toute nouvelle Ferrari Portofino, un modèle extraordinaire à 220 000 dollars qui propose un V8 biturbo de 3,9 litres, portant sa puissance à 600 ch et son couple à 760 Nm. à 5 250 NM.

De la même manière, il vous permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes tout en atteignant une vitesse de pointe de 320 km/h en seulement 10,8 secondes, un luxe en termes de vitesse, de puissance et d’efficacité à son meilleur.

Cependant, Neymar ne laisse pas de côté son précieux Volvo XC60, qui représente la première acquisition de sa carrière, d’une valeur d’environ 50 mille dollars avec des caractéristiques importantes qui sont idéales pour rouler à une vitesse maximale de 210 km/h.

Entre autres vertus, il dispose d’un intérieur spacieux, d’un grand confort et d’une technologie de pointe dont le joueur brésilien a pleinement profité lors de ses débuts dans les voitures de luxe, sans oublier la résistance et la capacité d’offrir environ 6 vitesses, un écran d’aide à la conduite, puissance maximale de 205 CV / 151 KW en conjonction avec sa carrosserie incomparable.