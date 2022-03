Barrages Mondiales 2022 : Rigobert Song nomme son équipe contre l’Algérie

Moins d’un mois après s’être fiancée à Jonathan Owens, Simone Biles a déjà choisi les deux robes de mariée qu’elle portera pour son mariage avec le joueur de la NFL. La médaillée olympique a dévoilé quelques images de ce que sera sa tenue pour cette journée spéciale. Voulez-vous voir à quoi ressemble l’athlète? Ici, nous vous disons tous les détails.

Jonathan Owens, 26 ans, a demandé à Simone Biles, 24 ans, d’être sa femme le jour de la Saint-Valentin avec une bague de fiançailles en diamant de trois carats.

Depuis ce moment jusqu’à maintenant, le couple a été occupé par ses plans de mariage et selon les médias internationaux, la célébration aura lieu en 2023.

Le week-end dernier, Simone Biles, 24 ans, a partagé plusieurs photos d’une visite qu’elle a faite à la boutique de la créatrice Galia Lahav, située à Los Angeles.

La gymnaste a partagé qu’elle «avait dit oui» à deux robes de mariée parce que ce sont celles qu’elle a toujours rêvé de porter pour cet événement important.

Pendant ce temps, Lahav a également publié des photos montrant Biles dans les deux superbes robes ; la créatrice a déclaré sur Instagram :

«c’est officiel : elle a dit ‘OUI’ à la/les robe(s) ! Nous sommes ravis et tellement honorés que la médaillée d’or et méga athlète @simonebiles devienne une épouse GL ! Lahavh a conclu le message en soulignant que les instantanés présentés ne sont qu’un test de ce à quoi ressemblera l’athlète, mais ils ne sont pas le look définitif.

La gymnaste olympique porte deux robes : la première est bustier, a un décolleté plongeant et les côtés sont transparents, tandis que la jupe est en tulle avec des broderies florales et a une longue traîne ; l’autre est une robe sirène entièrement blanche avec de la dentelle et des perles.

Les prix des robes de mariée prêtes à l’emploi de Galia Lahav varient de 2 000 $ à près de 5 000 $, bien qu’aucune des robes que Biles est apparue sur Instagram ne soit disponible sur le site et que le prix soit inconnu.

Jonathan et Simone envisagent de se marier sur la plage et l’athlète s’est mis au travail en planifiant le jour où ils uniront leurs vies pour toujours.