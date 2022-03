Barrages Mondial 2022 : le match Cameroun – Algérie interrompu !

L’Algérie a frappé un grand coup, ce vendredi 25 mars, lors du match aller des barrages au Mondial 2022. Les Fennecs ont pris le meilleur sur le Cameroun (0-1), à l’extérieur.

La règle du but à l’extérieur étant en vigueur dans ces barrages de la zone Afrique, c’est d’autant plus une belle opération. Les joueurs de Belmadi s’en sont remis à Slimani, auteur de l’unique but de la rencontre.

Le Brestois Belaïli passeur décisif

Pourtant, le début de match a été à sens unique. Pas dans leur match, les Algériens ont été bousculés par des Camerounais joueurs et en forme.

Ce sont d’ailleurs les joueurs de Ribogert Song, nouveau sélectionneur, qui se sont procurés les meilleures occasions dans les premières minutes. L’Algérie a su faire le dos rond et profiter d’une des rares opportunités pour ouvrir le score.

Sur un coup franc parfaitement tiré par le Brestois Belaïli, Slimani catapultait le ballon dans la lucarne d’Onana (0-1, 41’). Un score flatteur à la pause pour l’équipe de Belmadi.

Au retour des vestiaires, le match a été interrompu plusieurs minutes après une panne d’éclairage. Une interruption qui a sans doute perturbé les Camerounais, méconnaissables et inoffensifs.

Brouillons, les joueurs de Song n’ont jamais su mettre en danger une Algérie bien en place. Il faudra faire mieux au match retour, prévu le 29 mars prochain.