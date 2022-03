Barrages Mondial 2022 : la réaction de Samuel Eto’o après la qualification du Cameroun

Battu lors du barrage aller chez lui par l’Algérie (0-1), le Cameroun a renversé la situation ce mardi à Blida (1-2 ap), au terme d’un scénario invraisemblable. Samuel Eto’o très fier des Lions Indomptables, qualifiés sur le file après un match à suspens contre les Fennecs d’Algérie.

Les Lions Indomptables ont réalisé l’exploit au stade Mustapha Tchaker de Blida en gagnant 2-1 pour s’octroyer une place à la coupe du monde Qatar 2022.

Si Eric Maxim Choupo-Moting a permis au Cameroun de l’emporter 1-0, au terme du temps réglementaire, rétablissant l’égalité parfaite sur la double confrontation, c’est Karl Toko Ekambi qui a donné finalement délivré le Cameroun.

Très heureux après cette qualification, Samuel Eto’o a salué l’état d’esprit des joueurs qui n’ont rien lâché durant les 120 minutes plus la prolongation.

«Hier, nos Lions ont montré au monde ce que cela signifie d’avoir un esprit vraiment indomptable. Le route pour Qatar 2022 a été long, mais je ne pouvais pas être plus heureux de voir le Cameroun se qualifier une fois de plus pour la Coupe du monde. Félicitations coach @Song_Officiel_4 et toute l’équipe», a écrit l’ancien capitaine sur twitter.

Le Cameroun se qualifie ainsi pour sa huitième Coupe du monde. Un record absolu sur le continent africain.