Barrages Mondial 2022 : Gabaski fait une annonce avant le match Sénégal – Égypte

Rigobert Song a évoqué la mentalité camerounaise à la veille d’aller chercher la qualification face aux Fennecs d’Algérie en barrage retour de la Coupe du monde.

Le Cameroun défie l’Algérie ce mardi, au stade Mustapha Tchaker de Blida, pour le compte du match retour des barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022.

Défait 1-0 au match aller au Stade Japoma, les Lions Indomptables sont obligés de réagir en terre algérienne pour décrocher leur qualification au Mondial 2022.

En conférence de presse à la veille de la rencontre, Rigobert Song a assuré avoir compris ce qui n’avait pas marché au match aller.

«On a eu toute la journée d’aujourd’hui pour récupérer. On est des compétiteurs, demain nous jouerons à la même heure et on pourra bien récupérer. On est tombés sur une bonne équipe qui nous a causé des difficultés on fera le maximum demain pour corriger le coup.

On n’a pas eu encore la possibilité de voir la pelouse de Tchaker pour le moment. Nous sommes venus avec un objectif, nous avons une équipe jeune, nous sommes en train d’apprendre.

Nous voulons aller au Qatar. On veut toujours gagner, les Camerounais aiment gagner. Demain nous aurons l’opportunité de jouer et on essayera de faire mieux qu’à l’aller», a confié Song avant de revenir sur la mentalité camerounaise.