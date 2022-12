Barcelone veut signer le ghanéen Mohammed Kudus

Claudia Valenzuela, mère de L-Gante, lors d’une émission a abordé divers sujets, notamment la consommation de marijuana de son fils et sa romance avec Wanda Nara.

Au cours de l’émission, l’animateur lui a demandé s’il croyait que l’influenceuse utilise son fils, puisqu’il sait se débrouiller dans les médias. Compte tenu de cela, Claudia a avoué : «Oui, je pense, en tant que mère, je pense que oui», a-t-elle dit.

Après avoir su le possible retour de Mauro Icardi et de la femme d’affaires argentine, la mère de L-Gante a tenu à préciser qu’elle lui avait conseillé : «J’ai parlé à mon fils et il m’a dit qu’il est grand et Il sait ce qu’il fait. Si elle l’utilise ? Je ne sais pas… Je ne voudrais pas qu’elle le fasse souffrir», a ajouté Claudia.

Au cours de l’émission, Claudia a également parlé de la consommation de drogue de son fils : «À un moment, ça m’a inquiété mais là, je ne suis plus inquiet. Parce qu’il se sent bien. Il m’a dit ‘Je fume pour manger, pour me détendre, pour être bien’. Il fume quand il en a besoin mais il ne fume pas 24 heures sur 24», a expliqué la mère de L-Gante.