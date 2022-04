Barcelone : Robert Lewandowski reste optimiste sur son arrivée

Cristiano Ronaldo est l’un des footballeurs les plus exigeants, compétitifs et disciplinés au monde, c’est quelque chose qui peut être confirmé en passant en revue toutes ses réalisations personnelles et collectives, qui sont le fruit de son travail acharné quotidien, puisque le Portugais ne laisse rien au hasard.

Cependant, comme beaucoup de ses collègues, Cristiano est tombé dans une série de cabales et de superstitions qui, au-delà d’influencer positivement les matchs décisifs, lui confèrent une certaine tranquillité d’esprit qui lui permet d’affronter ses défis avec un esprit clair.

En fait, lors de sa meilleure période en tant que joueur du Real Madrid, Cristiano a eu un curieux rituel avec ses coéquipiers Casemiro et Marcelo, ce qui lui a garanti de bons résultats dans les matches internationaux.

En fait, cette tradition était si efficace qu’ils décidèrent tous les trois de la réserver aux seuls matchs les plus significatifs.

Il s’avère que Cristiano Ronaldo a été photographié sur la manche d’un avion avec ses coéquipiers et remarquant que cela leur portait chance, ils ont commencé à le faire plus souvent.

Cette photo a été reproduite plusieurs fois et a perdu son effet en 2018, après que le Portugais a confirmé son départ du club.

Qui a remplacé Cristiano Ronaldo sur la photo porte-bonheur ?

Dans une tentative désespérée d’attirer à nouveau la chance, Marcelo et Casemiro ont décidé d’inclure l’attaquant brésilien Vinicius Jr. dans leur tradition, mais cela n’a pas eu le même effet et a même été rejeté par les fans.

Le Real Madrid est en train de se renouveler et il est très probable que Marcelo suivra les traces de Cristiano Ronaldo et quittera l’institution merengue, Casimiro serait donc le seul survivant.