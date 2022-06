Barcelone, prêt à se débarrasser de Frenkie pour signer 3 joueurs

Au milieu de ce genre de «lune de miel» que Lionel Messi a réussi à créer avec l’équipe argentine, qui a commencé depuis qu’il a remporté la Copa América en juillet 2021 contre le Brésil dans sa propre maison, peu ont osé critiquer l’Argentin pour son travail avec le bleu clair et blanc, malgré l’année irrégulière qu’il a fait avec le Paris Saint-Germain. C’est pourquoi les paroles d’une autre légende du football comme Marco Van Basten, le légendaire buteur néerlandais qui a remporté 3 Ballon d’Or, sont surprenantes.

Pour Van Basten, Messi n’est pas un leader, ou alors il manque un peu de personnalité, celle qu’avaient Pelé et Maradona. «Messi est un joueur magnifique, mais Maradona a toujours eu plus de personnalité dans une équipe. Messi n’est pas celui qui part en guerre», a-t-il déclaré à France Football.

«Pelé, Maradona et Johan Cruyff sont pour moi les trois grands joueurs de l’histoire. Petit, je voulais être comme Cruyff. C’était mon ami. Il me manque… Pelé et Maradona étaient aussi incroyables».

En revanche, Van Basten n’a pas voulu laisser de côté d’autres cracks : «je n’oublie pas Cristiano Ronaldo, (Michel) Platini ou Zinedine Zidane, ils sont tous et ont été d’excellents joueurs».

Bien qu’il le loue généralement, ce n’est pas la première fois que Van Basten frappe Messi. En novembre 2020, alors que Messi entamait sa dernière saison à Barcelone, l’ancien milanais était dur :

«Il joue tout simplement mal. Messi et Griezmann jouent tous deux comme des pâtissiers. Il n’est pas content de la situation à Barcelone et de son Et puis aussi ce gâchis avec Griezmann. Et sans aucun doute, il sera agacé par le fait qu’il n’y a pas de public. C’est une accumulation. On ne voit pas la personne que l’on connaît.

Ça oui, avant les comparaisons avec le Portugais, Van Basten est strict sur Messi : «Cristiano Ronaldo est un grand footballeur, mais ceux qui disent qu’il est meilleur que Messi je pense qu’ils ne comprennent rien au football. Soit ça, soit ils disent de mauvaise foi, Messi est unique, inimitable et irremplaçable. Comme il sort un sur cinquante ou cent ans. Enfant, il est tombé dans la marmite du génie du football».

Marco van Basten est devenu un véritable critique du football puisqu’il n’aime pas travailler comme entraîneur, il préfère donc donner son avis et donner sa vision de l’extérieur.

Vainqueur de trois Ballon d’Or, il a dû prendre sa retraite à 28 ans et demi en raison de blessures constantes à l’une de ses chevilles. En 2020, il a publié son autobiographie où il a révélé de nombreuses choses sur sa carrière qui, bien que courte, a été très réussie et inspirante.