Barcelone officialise la signature de Jules Kounde

Jules Kounde est désormais un joueur du FC Barcelone. Le club a officialisé, ce vendredi, sa signature en provenance du FC Séville.

Le colosse catalan n’a pas dévoilé les sommes impliquées dans le transfert. L’arrière central a signé pour cinq saisons, il a donc été lié au club jusqu’en 2027. Jules Koundé dispose d’une clause libératoire d’un milliard d’euros. Le joueur de 23 ans sera présenté lundi, à 11h30, à la Cidade Desportiva, mais ne sera pas suivi par les fans. Une demi-heure avant, il signera le contrat et la conférence de presse est prévue à 12h15. Le président Joan Laporta et le directeur du football Mateu Alemany seront également présents. La presse espagnole avance que Barcelone aura indemnisé Séville à hauteur de 50 millions d’euros.

Barcelona is your new home. Welcome, @jkeey4! pic.twitter.com/8yrLZHo9zO

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 29, 2022