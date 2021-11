Barcelone met en évidence quatre remplaçants pour Aguero : voyez combien cela coûtera au club

Une proposition est venue des États-Unis et l’autre de l’Inde, qui a considérablement augmenté son offre initiale, mais le départ de Messi du club du Barça a tout laissé stagner.

Le FC Barcelone a rejeté au cours des derniers mois deux offres de sponsors qui ont tenté d’annoncer dans le frontal du maillot de Barcelone du parcours 2022-2023.

Selon EFE, l’un d’eux provenait d’une société de «crypto-échanges» (point d’échange de crypto-monnaies) et l’autre d’une société indienne dédiée à l’éducation en ligne, toutes deux supérieures à 55 millions d’euros par an.

La société «cryptoexchange» est l’une des trois plus importantes de son secteur et est arrivée à offrir 70 millions plus un bonus de 20 % en fonction des performances de la première équipe de football masculin.

L’offre a même passé tous les contrôles internes du club, y compris celui du département «compliance», qui est en charge de la conformité réglementaire à la fois interne et externe, mais n’a convaincu ni le commercial ni le conseil d’administration car c’est un secteur controversé.

La raison pour laquelle Barcelone a rompu les négociations avec l’entreprise, qui participe à des événements majeurs aux États-Unis, était qu’elle pouvait gagner plus d’argent en parrainant sa chemise.

D’un meilleur œil, Laporta a reçu l’offre d’une entreprise indienne dédiée à l’enseignement en ligne, qui est venue cet été offrir 58 millions d’euros plus 15% de bonus et qui correspondait aux valeurs défendues par le club du Barça.