Barcelone : les confidences de Sergio Agüero sur son départ à la retraite…

Agüero s’est confié sur les coulisses de son combat ces dernières semaines et précise avoir pris une décision définitive seulement la semaine dernière quant à son départ à la retraite.

«J’étais entre bonnes mains des médecins, ils ont fait leur possible. Ils m’ont dit que le mieux pour moi était d’arrêter. J’ai pris la décision il y a une semaine. J’ai fait tout mon possible, j’avais de l’espoir mais ce n’était pas possible. J’ai que de la fierté pour ma carrière, j’ai toujours rêvé de jouer au football, de tenir un ballon», confie Sergio Agüero, dont le contrat courait jusqu’en juin 2023 avec le Barça.