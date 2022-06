Barcelone le veut maintenant et Guardiola les a arrêtés : «C’est très difficile…»

Dans la longue liste des renforts potentiels du FC Barcelone, Robert Lewandowski est la priorité totale, mais il n’est pas le seul. D’autres noms sonnent plus ou moins susceptibles de rejoindre l’équipe catalane. Et l’un d’eux, à la surprise générale, est Bernardo Silva, le Portugais de Manchester City.

En ce sens, Guardiola, s’est exprimé sur le sujet, chose qu’il ne fait pas d’habitude, et a terrassé son ex-club : «Bernardo Silva ? Ils ont la vie très difficile»

Mundo Deportivo et The Times avaient publié que Barcelone rêvait de pouvoir signer Silva et il a déclaré dans ce sens : «A la fin de la saison, je vais m’asseoir avec City et voir ce qui est le mieux pour nous deux.» Son entraîneur à City a précisé que rien d’inhabituel ne se passera pendant ce marché des transferts.

Guardiola, en plus de baisser la mousse dans ce cas, a donné une analyse de la situation économique : C’est difficile, mais quand on ne peut pas faire de grandes choses, il faut être calme.

Il y a des moments dans l’histoire où il faut accepter que la situation est ce qu’elle est. Maintenant, la situation et nous devons supposer que nous sommes qui nous sommes. Et avec cela, essayez de gagner le prochain match et le suivant.

Barcelone sonne beaucoup pour Lewandowski mais les chiffres n’aideraient pas et ce n’est qu’avec un départ massif de joueurs et la réduction des salaires les plus élevés que ce scénario se produirait : parfois, supposer qu’un profil plus bas aide à croître plus rapidement.

La situation économique est comme ça. Je ne parle pas de la qualité des entraîneurs, des managers ou des joueurs. La perception que j’en ai est bonne, mais parfois il faut être calme», a conclu Guardiola à propos du Barça.