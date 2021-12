Barcelone intéressé par le trio de Chelsea

Barcelone, en raison de mauvais résultats cette saison, veut recruter de nouveaux joueurs. Il pense jeter son dévolu dans l’équipe de Chelsea.

Compte tenu du mauvais moment au club, l’équipe désormais dirigée par l’ancien joueur Xavi Hernández a été très active sur ce marché des transferts de pré-ouverture. Ces dernières semaines, des joueurs comme Cavani (Manchester United), Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Ferrán Torres (Manchester City) ont été nommés à Barcelone.

Malgré cela, les Blaugrana continuent de chercher des renforts. Ce dimanche, selon le journal Mundo Deportivo, Barcelone a l’intention de recruter trois joueurs de Chelsea, dont l’un déjà en janvier.

Les défenseurs César Azpilicueta et Antonio Rudiger vont tous deux mettre fin à leur contrat en juin. L’arrière droit, qui a perdu de la place dans l’équipe en raison de la bonne forme du jeune Raheem James, pourrait envisager un transfert en Espagne où il aurait plus de minutes de jeu et par conséquent plus de chances d’être appelé pour le Mondial.

Dans le cas du défenseur central de 28 ans, aller en Espagne est plus compliqué en raison du salaire élevé du joueur. En janvier, pourrait arriver Christian Pulisic, un attaquant mis à l’écart sur blessure, perdant de l’importance au sein du club anglais et pouvant bénéficier d’un départ en Espagne sur le marché d’hiver.