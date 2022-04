Barcelone : «Il est furieux contre Juan Laporta parce qu’il…»

Au FC Barcelone, certaines choses s’éclaircissent. Comme les renouvellements prioritaires que le club, du président et du directeur sportif aux côtés de Xavi Hernandez, ont en tête : Ronald Araujo, Gavi et Ousmane Dembélé, ce dernier reflété par l’entraîneur lui-même. Tout le reste est jeté. Et là entre l’un des capitaines actuels : Sergi Roberto. L’équipe de jeunes ne continuera pas et maintenant il sait «un peu» pourquoi.

L’adieu du volant ou du côté droit a commencé à se coudre il y a quelques mois lorsqu’ils ont fait une offre inadmissible d’en haut, avec l’idée qu’il ne l’accepterait pas. Comme on le sait, ils ont proposé une prolongation pour ne gagner que 2 millions d’euros par an.

Le propre agent de Sergi Roberto, Josep Maria Orobitg, a révélé que Laporta ne s’était pas conformée : «La seule proposition reçue était en septembre (2021) et cela n’avait rien à voir avec ce dont le joueur et le président avaient parlé précédemment (en août). Sergi a toujours compris les circonstances économiques du club et qu’il a toujours fourni des installations.»

Il a également ajouté qu’ils ne lui avaient plus jamais parlé et que «cela donnait l’impression que tout était long».

Sergi Roberto partira après juin 2022 et pour l’instant la partie la plus intéressée est l’Atlético de Madrid : «Xavi Hernandez a déclaré publiquement qu’il voulait qu’il reste, lors d’une conférence de presse, et aussi au joueur lui-même et au club, à Alemany à Yuste (réalisateurs) mais je comprends qu’il ne veuille pas se mêler de questions économiques. Ce n’est pas son truc.»