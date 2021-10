Barcelone en rouge : les chiffres qui compliquent de plus en plus Joan Laporta

L’entraîneur barcelonais a évoqué son avenir lors d’une conférence de presse et assuré que Laporta «encore une fois» ne lui avait rien dit et que leur relation «pourrait être meilleure».

Ronald Koeman a expliqué lors de la conférence de presse qu’il a donnée aujourd’hui, avant le croisement avec l’Atlético de Madrid, que Barcelone ne lui a rien dit sur son avenir.

«J’ai découvert que ce matin le président ( Joan Laporta ) était ici (à la Ciutat Esportiva Joan Gamper), mais je ne l’ai pas vu. Encore une fois, ils ne m’ont rien dit. Mais j’ai des oreilles et j’ai yeux et maintenant je sais que beaucoup de choses sont divulguées et que quelque chose doit être vraie», a-t-il ajouté à propos du fait qu’on parle de ses possibles remplaçants dans la banque.

De plus, interrogé sur sa relation avec Laporta, il a répondu que «honnêtement, cela pourrait être mieux». «Je suis fatigué de me défendre. Les gens qui savent, peuvent parfaitement analyser la situation de l’équipe et du club, j’ai assumé les changements du club. J’aimerais un jour bien parler de ce que je pense», a déclaré Koeman.

Malgré la tension qu’il vit ces dernières semaines, l’entraîneur a commencé la conférence de presse en souriant et en se souvenant d’une phrase que Louis Van Gaal a prononcée en tant qu’entraîneur du Barça, qui a commencé par un «amis de la presse». Un journaliste a souligné que cela se terminait par «Je pars», auquel Koeman a suivi la blague a répondu: «Je reste toujours».

Autres phrases fortes de Koeman lors d’une conférence de presse

«Je ne suis pas la chose la plus importante mais l’équipe. Je suis ici pour l’amour du club, je suis venu dans une situation très compliquée et cela semble plus compliqué que le premier jour. Tout le monde a son avis mais je ne m’intéresse qu’à la joueurs et préparer le jeu. match».

«Je ne sais pas si un autre entraîneur pourrait en tirer plus. Il y a beaucoup de jeunes. On parle beaucoup du système et c’est parce qu’il y a d’autres joueurs disponibles. Il n’y a pas d’extrêmes. Le travail de l’entraîneur c’est de le faire avec les joueurs qu’il y a. S’il avait le sac d’argent, j’aurais Messi ici et j’aurais d’autres joueurs à dominer et à presser. Si vous avez un ailier sur votre jambe gauche, un match est préparé avec ce qu’il y a Si on récupère des attaquants, on peut avoir un effectif solide et les jeunes demandent du terrain et ils méritent d’avoir ces opportunités».

«Le meilleur moment du cycle a été la signature. Le pire a été le départ de Messi.»