Barcelone brise le marché et volerait un chiffre aux Champions des Champions

Le club allemand a intimidé l’attaquant norvégien pour clarifier son avenir avant février et mettre fin à l’incertitude. En d’autres termes, le Real Madrid et Barcelone doivent accélérer les négociations pour lui, plus tôt que prévu.

Erling Haaland s’annonce comme l’un des grands romans de 2022. Le Norvégien, aimé de la moitié de l’Europe, n’a pas pris de décision et le Borussia Dortmund est très agité avec sa situation contractuelle.

Selon Mundo Deportivo, le club allemand a adressé un ultimatum à l’attaquant norvégien et à son agent pour clarifier son avenir avant février.

Haaland est sous contrat jusqu’en juin 2024

Malgré un contrat jusqu’en 2024, l’attaquant a de nombreux prétendants (Barcelone, Real Madrid et Manchester City, les principaux candidats) et les Allemands ont perdu patience. Le club doit planifier son avenir à court terme et il doit savoir s’il aura la star de son équipe.

Le Real Madrid et le FC Barcelone sont tous deux à la recherche d’Erling Haaland et le Borussia Dortmund craint que le footballeur norvégien ne décide de partir l’été prochain dans l’une des deux institutions et de quitter le club qui lui a tant donné.

Ce que Haaland a en tête concernant son avenir

L’attaquant aurait pensé jouer ses derniers mois au Borussia Dortmund puis aller dans le club qui lui profite le plus pour sa carrière.

Au-delà de l’argent, la priorité pour l’attaquant est d’être la star d’une équipe qui aspire à gagner de grandes choses, et sans aucun doute dans l’équipe allemande cela n’arrivera pas.