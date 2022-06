Barcelone aura sondé Luis Suárez, mais l’attaquant a refusé à cause de…

Le départ de Sadio Mané tout juste officialisé. Mohamed Salah s’est fendu d’un message sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à son ancien coéquipier.

Évoqué depuis plusieurs jours, le transfert de Sadio Mané au Bayern Munich a été officialisé ce mercredi. Si Liverpool avait anticipé ce départ en recrutant Davor Nunez, les Reds voient partir l’un de leurs meilleurs atouts.

Compère du Sénégalais depuis plusieurs saisons, Mo Salah n’a pas manqué de saluer le départ de son coéquipier. «C’était une sacrée aventure ! Merci pour tous les bons moments et je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure ! Tu nous manqueras à tous», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

It’s been quite a ride! Thank you for all the good times and I wish you all the best in your new adventure! You will be missed by all of us. pic.twitter.com/zndPry1mfg

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 22, 2022