Barcelone accorde un vote de confiance à Xavi : «Cela donnera les titres manquants…»

Après qu’Adidas ait rompu sa relation commerciale avec Kanye West, Forbes rapporte que le rappeur a perdu son statut de milliardaire : Combien vaut-il maintenant ?

Les problèmes ne s’arrêtent pas pour Kanye West. Ces dernières semaines, le rappeur a été la cible de critiques après avoir tenu divers propos antisémites, qui l’ont poussé à rompre avec diverses marques, Adidas étant la dernière à rejoindre la liste.

Au matin de ce mardi 25 octobre, Adidas a annoncé la fin de sa relation commerciale avec Kanye West et sa collection exclusive de baskets ‘Yeezy’, mettant fin à un contrat qui valait des milliards de dollars aux deux parties.

Selon Forbes, les principaux revenus de West sont les redevances de sa musique, alors que son accord avec Adidas représentait le deuxième gain le plus important de ses actifs, alors lorsque sa relation avec la marque de sport allemande a été rompue, l’interprète de ‘Gold Digger’ a perdu plus de la moitié de sa fortune.

Kanye West n’est plus milliardaire après une pause commerciale avec Adidas

En 2021, Kanye West est devenu l’artiste noir le plus riche des États-Unis en entrant dans la liste des milliardaires avec une valeur nette de 6,6 milliards de dollars.

Depuis lors, sa fortune a chuté, passant de 6 milliards de dollars à 4 milliards de dollars en un an, selon Celebrity Net Worth. Cependant, Forbes a placé la fortune du rappeur à 1,3 milliard de dollars, bien qu’il se soit toujours vanté d’avoir plus d’argent.

Tenant compte du fait que l’accord avec Adidas était son deuxième revenu le plus important, Forbes a dépouillé l’ex-mari de Kim Kardashian du titre de milliardaire, puisqu’il ne vaut plus que 400 millions de dollars, ce qui est sa plus grosse baisse.

En plus de sa musique, la richesse de West provient de l’immobilier, de l’argent liquide et d’une participation de 5 % dans Skims, la marque de shapewear de Kim Kardashian.